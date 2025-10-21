Zeugen in Wendlingen gesucht: Ladendieb stößt Ladendieb beiseite und entkommt

1 Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagabend in Wendlingen (Kreis Esslingen) Ladendiebstahl begangen und ist anschließend geflohen. Nach Angaben der Polizei hat ihn ein Ladendetektiv gegen 21.15 Uhr im Kaufland in der Wertstraße beim Stehlen erwischt.

Der Dieb stieß den Mitarbeiter weg und ist in Richtung Parkplatz gerannt. Ein Zeuge stellte ihm ein Bein, doch der Mann konnte trotz des Sturzes weiter fliehen.

Der Täter rannte über den Firmenparkplatz in Richtung Wertstraße und Bahnhofstraße. Er ist Anfang 20, etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß, schlank, hat kurze schwarze Haare und einen dunklen Teint. Der Mann trug ein weißes Oberteil. Die Polizei bittet um Hinweise unter 07 022 / 92 24 0. Besonders der Zeuge, der den Flüchtigen stoppen wollte und ihm ein Bein stellte, wird dringend gebeten, sich zu melden.