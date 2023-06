1 Nach einem rabiaten Einbruch im Kreis Tübingen hat die Polizei das Tat- und Fluchtauto in Altenried gefunden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Nachdem Unbekannte bei einem Einbruch in Kirchentellinsfurt (Kreis Tübingen) mit einem Transporter eine Scheibe aufgebrochen haben, wurde das Fahrzeug im Kreis Esslingen gefunden. Die Polizei sucht nun Zeugen.















Mit einem Transportwagen haben unbekannte Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag im Kreis Tübingen einen Fahrradladen aufgebrochen und sich so Zugang zu dem Laden verschafft. Das Fahrzeug hat die Polizei am Dienstag in Altenried im Kreis Esslingen gefunden, nun suchen die Ermittler Zeugen.

Den Angaben zufolge fuhren die beiden Einbrecher gegen 3 Uhr rückwärts mit ihrem Mercedes Sprinter in den verglasten Eingangsbereich. So gelangten sie in die Verkaufsräume des Geschäfts in der Wannweiler Straße und stahlen dort mehrere hochwertige E-Bikes. Mit dem Transporter entkamen sie in unbekannte Richtung.

Die laufenden Ermittlungen ergaben, dass der Transporter, der zur Tatzeit noch das Kennzeichen RT-LA 247 angebracht war, kurz zuvor in Schlaitdorf gestohlen worden war. Am Dienstag wurde der Wagen leer in der Nähe von Altenried aufgefunden. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 071 21 / 515 36 30 um Hinweise.