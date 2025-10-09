Zeugen in Plochingen gesucht: Unbekannter fährt Fußgängerin an und flüchtet – 54-Jährige verletzt

1 Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Ein 54 Jahre alte Frau ist am Mittwoch von einem noch unbekannten Autofahrer angefahren worden. Der Fahrer flüchtete daraufhin vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen.











Das Polizeirevier Esslingen sucht Zeugen, die einen Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag beobachtet haben. Bei dem Unfall wurde eine 54-Jährige verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die 54 Jahre alte Fußgängerin gegen 14 Uhr im Einmündungsbereich Esslinger Straße / Bergstraße in Plochingen (Kreis Esslingen) beim Überqueren des dortigen Fußgängerüberwegs von einem roten Smart angefahren.

Fahrer begeht Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Der noch unbekannte Smart-Fahrer fuhr laut Angaben der Polizei jedoch in Richtung Innenstadt weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern. Die 54-Jährige musste aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden.