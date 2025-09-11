Zeugen in Plochingen gesucht: Lichthupe, überholt und ausgebremst – Polizei ermittelt nach Unfall auf B10

1 Nach dem Unfall ermittelt die Polizei zum genaueren Hergang. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Rolf Poss

Am Mittwochnachmittag hat ein 36-Jähriger auf der B10 bei Plochingen (Kreis Esslingen) offenbar den Verkehr gefährdet, bevor es schließlich zu einem Unfall kam.











Link kopiert

Die Polizei sucht nach gefährlichen Fahrmanövern und letztlich einem Unfall auf der B 10 bei Plochingen (Kreis Esslingen) am Mittwochnachmittag nach Zeugen. Wie ein Sprecher berichtet, waren gegen 15.40 Uhr ein 70-Jähriger in einem Ford Transit und ein 36-Jähriger in einem Mercedes in Richtung Stuttgart unterwegs.

Auf der Höhe von Plochingen/Deizisau soll der 36-Jährige dann zu schnell und mit Lichthupe von hinten an den Ford Transit herangefahren sein. Nachdem der 70-Jährige daraufhin auf die rechte Spur wechselte, soll der Mercedes vor den Transporte gefahren sein und diesen ausgebremst haben.

Daraufhin mussten offenbar mehrere andere Autofahrer auf die linke Spur wechseln. Im weiteren Verlauf stießen die Fahrzeuge dann seitlich zusammen, wie genau es dazu kam, ist nach Angaben der Polizei noch nicht klar. Daher werden nun Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebenten, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 3 99 00 an die Polizei zu wenden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 9000 Euro.