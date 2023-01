Zeugen in Plochingen gesucht

1 Am Bahnhof Plochingen wurde ein Polizist mit einem Feuerwerkskörper beworfen (Symbolbild). Foto: imago images/Marius Schwarz/Marius Schwarz via www.imago-images.de

Am Plochinger Bahnhof (Kreis Esslingen) wurde offenbar ein Polizist aus einer fünfköpfigen Gruppe heraus mit einem Feuerwerkskörper beworfen. Die Polizei sucht Zeugen.















Nach mehreren Angriffen auf Polizisten und Rettungskräfte in der Silvesternacht wurde auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Polizist in Plochingen (Kreis Esslingen)mit einem Feuerwerkskörper beworfen.

Der Mann war laut Polizeiangaben nach Dienstende in Uniform gegen 0.20 Uhr vom Stuttgarter Hauptbahnhof mit der S-Bahn nach Plochingen unterwegs. Während der Fahrt fiel ihm dabei ein Mann aus einer fünfköpfigen Personengruppe auf, der lautstarke Bemerkungen in die Richtung des Polizisten rief.

Als der 28-jährige Beamte die Bahn am Bahnhof Plochingen verließ, rief erneut eine Person aus der Gruppe etwas in seine Richtung. Unmittelbar darauf explodierte ein Feuerwerkskörper direkt neben dem Polizisten.

Dieser blieb unverletzt und alarmierte die Einsatzkräfte. Drei der Tatverdächtigen im Alter von 17, 18 und 25 Jahren konnte er bis zu deren Eintreffen festhalten. Bei keinem der jungen Männer konnten dabei jedoch Böller oder andere Pyrotechnik festgestellt werden.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte insbesondere gegen die beiden noch unbekannten Personen aus der Gruppe. Die Ermittler bitten Zeugen des Vorfalls, sich unter 07 11 / 87 03 50 zu melden.

Mehrere Einsatzkräfte im Kreis an Silvester verletzt

In der Silvesternacht wurden allein im Einsatzgebiet des Polizeipräsidiums Reutlingen, das auch den Kreis Esslingen umfasst, vier Polizeibeamte durch Feuerwerkskörper verletzt.