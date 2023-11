Zeugen in Plochingen gesucht: 11 000 Euro Schaden und Verletzte nach Unfallflucht auf B 10

Zeugen in Plochingen gesucht

1 Die Polizei sicherte die Unfallstelle, der Rettungsdienst versorgte die 19-Jährige. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot

Auf der B 10 wurde am Sonntagmittag bei Plochingen (Kreis Esslingen) eine Person verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Hergang.











Bei einem Unfall am Sonntag auf der B 10 bei Plochingen (Kreis Esslingen) wurde eine 19-Jährige verletzt – der Unfallverursacher fuhr unterdessen einfach davon. Zudem entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von etwa 11 000 Euro.

Die 19-Jährige war gegen 13.15 Uhr auf der B 10 in Richtung Stuttgart gefahren. Kurz vor der Ausfahrt zur B 313 wechselte dann ein Unbekannter mit seinem Fahrer auf die linke Spur, auf der auch die Frau fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, führte die 19-Jährige eine Gefahrenbremsung durch. Dadurch geriet ihr Auto jedoch ins Schleudern und prallte gegen den Dacia eines 53-Jährigen. Schließlich prallte ihr Auto gegen die Leitplanke und blieb stehen. Sie wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt und danach in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge war sie aber nicht schwer verletzt worden. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07 11 / 399 03 30 um Zeugenhinweise, insbesondere zum unbekannten Fahrer und dessen Fahrzeug.