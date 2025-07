Zeugen in Ostfildern gesucht: Junger Mann belästigt Radfahrerin sexuell

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/onw-images

Die Polizei ermittelt nach einem jungen Mann, der am Mittwoch in Ostfildern eine Fahrradfahrerin sexuell belästigt haben soll. Die Ermittler suchen Zeugen.











 Ein Jugendlicher hat am Mittwochabend in Ostfildern (Kreis Esslingen) eine Radfahrerin auf einem Feldweg sexuell belästigt. Gegen 21 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Fahrrad auf dem Feldweg entlang der Bahngleise in Verlängerung der Grabenäckerstraße in Richtung Stuttgart-Heumaden, berichtet die Polizei.

Etwa 100 Meter nach der Kreuzung mit der Keplerstraße und der Straße Im Kapf begegnete sie einem jungen Mann auf einem Fahrrad. Der Unbekannte grüßte sie, hatte dabei aber seine Hose heruntergezogen und begann zu onanieren.

Die Frau setzte ihre Fahrt sofort fort und wartete am nächsten Bahnübergang auf die von ihr alarmierte Polizei. Der Jugendliche kam dort noch zweimal an ihr vorbeigefahren, bevor er in Richtung Hedelfinger Straße flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos. Der Täter soll 15 bis 16 Jahre alt sein, ein dunkelblaues Fußballtrikot mit der Rückennummer 30, eine Jeans und eine schwarze Basecap getragen haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 07 11 / 70 91 3 entgegen.