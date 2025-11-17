Zeugen in Nürtingen gesucht: Unbekannter beschädigt Wohnmobil stark – und fährt davon

1 Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Ein noch Unbekannter hat in der Nacht zum Montag in Nürtingen (Kreis Esslingen) erheblichen Schaden an einem geparkten Wohnmobil angerichtet. Im Anschluss flüchtete der Fahrer.











Link kopiert

﻿ Ein bislang unbekannter Fahrer hat zwischen Sonntagabend um 23 Uhr und Montagmorgen um 5 Uhr in der Eugenstraße in Kirchheim (Kreis Esslingen) einen Unfall verursacht, bei dem ein Wohnmobil schwer beschädigt wurde. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte, berichtet die Polizei.

Das geparkte, ältere Wohnmobil der Marke Mercedes-Benz wies am Morgen auf der linken Seite erhebliche Unfallschäden auf, die Summe wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt. Erste Zeugenhinweise deuten daraufhin, dass der Unfall gegen 4.30 Uhr passiert sein könnte.

Vermutlich handelt es sich beim verursachenden Fahrzeug um ein größeres Modell. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/92240 an die Polizei zu wenden.