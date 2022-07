1 Die Polizei sucht nach einem Angriff am Freitagabend nach zwei Unbekannten. (Symbolfoto) Foto: /Pexels

Bei einem Raub am Freitagabend in Nürtingen (Kreis Esslingen) sollen zwei Unbekannte Beute im Wert von insgesamt knapp 20 000 Euro geraubt haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.















Zwei Unbekannte sollen am Freitagabend zwischen 22 Uhr und 23 Uhr in Nürtingen (Kreis Esslingen) einen 37-Jährigen ausgeraubt haben, und dabei Gegenstände im Wert von 19 150 Euro erbeutet haben.

Wie die Polizei mitteilte, zeigte der Geschädigte den Vorfall am Samstag gegen 16 Uhr selbst beim Polizeirevier in Nürtingen an. Der Raub hat demzufolge am Freitagabend in der Bahnhofstraße auf der Höhe der Europastraße stattgefunden. Zwei Männer sollen beteiligt gewesen sein. Einer der beiden drückte dem 37-Jährigen einen harten Gegenstand in den Rücken, während der zweite Täter den Trolley-Koffer des Mannes an sich nahm. Worum es sich bei dem Gegenstand gehandelt haben könnte, konnte der Geschädigte nicht genauer beschreiben.

Außerdem sollen die beiden Täter den Geschädigten dazu aufgefordert haben, ihnen die Rolex, die er am Arm trug, zu übergeben, nachdem sie erfolglos versucht hatten, ihm diese zu entreißen. Der 37-Jährige kam der Forderung nach. Neben der Uhr erbeuteten die Räuber eine Kamera mit Zubehör, ein IPad, ein IPhone und eine Apple Watch, die sich allesamt im Koffer des Mannes befanden. Die Unbekannten flüchteten nach dem Angriff in Richtung Europastraße. Die Polizei bittet Personen, die etwas verdächtiges gesehen haben, unter der Telefonnummer 07022/9224-0 um Hinweise.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Sie seien beide dunkelhäutig und zwischen 20 und 30 Jahren alt gewesen. Zudem seien beide schmal gebaut und hätte kurze, dunkle Haare. Einer habe Locken. Dieser trug ein schwarzes T-Shirt, blaue Jeans, schwarze Sneakers, eine goldene Armbandkette, sowie Einweghandschuhe. Sein Komplize sei dagegen mit einem weißen T-Shirt, dunklen Jeans, sowie weißen oder beigen Sandalen/Flipflops bekleidet gewesen. Beide Männer haben Englisch mit französischem Akzent gesprochen.