Polizeieinsatz in Kirchheim unter Teck 21-Jähriger Tatverdächtiger ermittelt

Polizeibeamte haben am Donnerstag in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) die Wohnung eines 21-jährigen Mannes durchsucht. Diesem wird vorgeworfen, Mitte Februar in Stuttgart eine 18-Jährige sexuell belästigt und bestohlen zu haben.