Zeugen in Nürtingen gesucht: Hund reißt sich los und greift anderen Hund an – 14-Jährige stürzt

1 Der hellbraune Labrador soll sich von seinem Halter losgerissen haben. (Symbolbild) Foto: /Wirestock

In Nürtingen reißt sich ein Hund von seinem Halter los und greift einen anderen Hund an. Ein 14-Jähriges Mädchen will sich schützend vor ihr Tier stellen und stürzt.











Ein hellbrauner Labrador soll sich in der Nürtinger Holbeinstraße von seinem Halter losgerissen und einen anderen Hund angegriffen haben. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits am Donnerstagabend. Demnach war ein 14-jähriges Mädchen zwischen 18 Uhr und 18.20 Uhr mit ihrem Hund spazieren, als der Labrador auf diesen losging.

Die Jugendliche versuchte laut Polizei, sich schützend zwischen die Hunde zu stellen, stürzte hierbei aber zu Boden und verletzte sich leicht. Der bislang unbekannte Halter des Labradors brachte seinen Hund wieder unter Kontrolle und ging mit ihm weg. Der Mann wurde nach derzeitigen Erkenntnissen von einer 50- bis 60-jährigen Frau begleitet, die sich kurz nach dem Wohlergehen des Mädchens erkundigte, bevor auch sie weiterging. Mehrere umstehende Menschen wurden auf das Geschehen aufmerksam, unter anderem ein Linienbusfahrer.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden. Den unbekannten Hundehalter beschreiben die Beamten als älteren Herrn mit ausgedünntem grauen Haar, der mit einer schwarzen, rechteckigen Brille und einer orangefarbenen Jacke bekleidet war.