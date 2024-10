Zeugen in Metzingen gesucht: Unbekannter tötet Schaf – Polizei sucht Zeugen

Zeugen in Metzingen gesucht

1 Die Polizei ermittelt. Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Ein Unbekannter hat am Wochenende ein Schaf von einer Weide gestohlen und offenbar getötet. Zeugen fanden den Kadaver des Tieres im Wald. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.











Ein wertvolles Rasseschaf ist am Wochenende von einer Weide am Unteren Hofbühl in Neuhausen gestohlen und später getötet worden. Das Tier, dessen Wert auf mehrere hundert Euro geschätzt wird, befand sich mit weiteren Schafen auf einer mit einem Elektrozaun gesicherten Weide, berichtet die Polizei.

Der Täter dürfte zum Abtransport ein geeignetes, größeres Fahrzeug verwendet haben. Am Montagabend haben Zeugen das Tier in einem nahe gelegenen Wald tot aufgefunden. Die Polizei Metzingen ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07 123 / 92 40 um Zeugenhinweise.