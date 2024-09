Zeugen in Leinfelden gesucht: Senior mit Schockanruf um fünfstellige Summe betrogen

Zeugen in Leinfelden gesucht

1 Mit einem sogenannten Schockanruf wurde der Senior unter Druck gesetzt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Am Donnerstag setzten Betrüger einen Senior aus Leinfelden (Kreis Esslingen) mit einem Schockanruf unter Druck und überzeugten ihn so, eine fünfstellige Summe Bargeld an einen Komplizen zu übergeben. Die Polizei warnt vor der Masche und bittet um Hinweise.











Unbekannte Betrüger haben am Donnerstag einen Senior aus Leinfelden (Kreis Esslingen) um eine fünfstellige Summe gebracht. Wie die Polizei berichtet, setzten die Kriminellen den Mann zuvor mit einem Schockanruf unter Druck, indem sie vortäuschten, seine Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht.

Damit die Tochter aus der Untersuchungshaft entlassen werden könne, müsse eine fünfstellige Kaution bezahlt werden, so der angebliche Polizeibeamte am Telefon. Davor hatte bei dem Anruf am Vormittag eine Frau gesprochen, die mit weinerlicher Stimme vorgab, selbst die Tochter des Opfers zu sein.

Polizei warnt vor Schockanrufen

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche: „Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen!“, heißt es in einer Mitteilung.

Beschreibung eines mutmaßlichen Betrügers

Der Senior wurde durch den Anruf in Sorge versetzt und übergab gegen 12.30 Uhr einen fünfstelligen Betrag in bar an einen Komplizen der Betrüger. Später flog der Betrug auf. Der Abholer war etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und korpulent, berichtet die Polizei. Er trug einen gestutzten Vollbart, kurze schwarze Haare und war hellhäutig. Über seine Bekleidung zur Tatzeit liegt keine genauere Beschreibung vor.

Ermittler bitten um Hinweise von Zeugen

Zeugen, die am Donnerstag im Bereich zwischen dem Neuen Markt und dem Kreisverkehr an der Kreuzung der Stuttgarter Straße mit der Musberger Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, können diese unter der Telefonnummer 07 11 / 90 37 70 der Polizei schildern.