1 Die Seniorin musste von einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Boris Roessler

In Kirchheim unter Teck wurde eine 88 Jahre alte Frau von einer Dose am Kopf getroffen. Die Polizei sucht nach dem Vorfall nach einem Zeugen, der möglicherweise Hinweise zu den Tätern liefern kann.















Link kopiert

Eine Getränkedose, die offenbar von einem Parkhaus in der Kirchheimer Innenstadt geworfen wurde, hat am Montagnachmittag eine Seniorin am Kopf getroffen. Nach Polizeiangaben wurde die 88-Jährige dabei „erheblich verletzt“ und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Frau war zwischen 14.10 Uhr und 14.40 Uhr zu Fuß in der Osianderstraße unterwegs und lief in Richtung der Friedrichstraße. Beim dreistöckigen Parkhaus des Teckcenter fiel der Frau auf der Höhe der Außentreppe eine Dose auf den Kopf. Zunächst wurde die Seniorin daraufhin im gegenüberliegenden Seniorenzentrum des DRK versorgt, bevor sie in eine Klinik kam.

Zeugen gesucht

Wie die Polizei meldet, hat offenbar ein Zeuge gesehen, wie Jugendliche die Dose aus dem Parkhaus geworfen haben sollen. Der Mann und eventuelle andere Beobachter des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/5010 an das Polizeirevier Kirchheim zu wenden.