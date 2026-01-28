Zeugen in Kirchheim gesucht: Jugendliche schlagen auf Gleichaltrige ein

1 Die Polizei ermittelt nach einer Schlägerei unter Minderjährigen in Kirchheim. Foto: dpa

In Kirchheim sollen drei Jugendliche auf Gleichaltrige eingeschlagen und sie leicht verletzt haben. Zu dem Vorfall bittet die Polizei um Zeugenhinweise.











Drei Minderjährige schlagen und treten auf zwei Gleichaltrige ein. Diese Situation soll sich in Kirchheim zugetragen haben. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, bittet um Hinweise und sucht insbesondere zwei bestimmte Zeugen zu dem Vorfall.

Die Schlägerei soll sich nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei bereits am Dienstagmittag zugetragen haben, sie sei aber erst nachträglich zur Anzeige gebracht worden. Ort des Geschehens ist den weiteren Angaben zufolge der Bereich Kolb-/Schöllkopfstraße – und zwar gegen 12.30 Uhr.

Nach Attacke durch Jugendliche in Kirchheim: Polizei sucht Zeugen

Die Minderjährigen sollen ein ungefähr gleichaltriges Mädchen und einen ungefähr gleichaltrigen Jungen zunächst auf den Boden geworfen haben, bevor sie auf sie einschlugen und -traten. „Der Junge und das Mädchen erlitten leichte Verletzungen“, teilt die Polizei weiter mit.

Erst als ein noch unbekannter Autofahrer angehalten und zusammen mit seinem Mitfahrer eingegriffen habe, habe das Trio von den Geschädigten abgelassen und sei geflüchtet.

Nach diesen zwei Helfern sucht nun die Polizei. Sie seien in einem dunklen Mittelklassewagen unterwegs gewesen und werden gebeten, sich zu melden. Auch weitere Zeugenhinweise sind willkommen unter Telefon 070 21 / 501-0.