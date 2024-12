Zeugen in Filderstadt-Sielmingen gesucht: Frau um zehntausende Euro betrogen

Zeugen in Filderstadt-Sielmingen gesucht

1 Am Telefon setzten die Betrüger ihr Opfer unter Druck. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Betrüger haben am Montag eine Frau in Filderstadt (Kreis Esslingen) dermaßen unter Druck gesetzt und verängstigt, dass sie eine fünfstellige Summe an einen Komplizen übergab. Die Polizei sucht Zeugen.











Am Montagnachmittag ist eine Frau in Sielmingen (Kreis Esslingen) durch einen sogenannten Schockanruf um eine große Summe Geld betrogen worden. Eine angebliche Anwältin erzählte der Frau am Telefon, ihre Tochter habe einen tödlichen Unfall verursacht, berichtet die Polizei.

So setzten die Betrüger die Frau so sehr unter Druck, dass sie an ihrer Wohnadresse einem Komplizen der Anruferin einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag übergab. Dieser sei als Kaution notwendig, um eine Untersuchungshaft der Tochter zu verhindern. Erst später flog der Betrug auf.

Polizei sucht Zeugen und Warnt vor Betrügern

Der Mann, der das Geld abholte, wird als groß, kräftig und dunkelhaarig beschrieben. Er sprach Deutsch mit einem ausländischen Akzent. Zeugen, die den Mann am Montagnachmittag in Sielmingen gesehen haben oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Filderstadt unter der Nummer 07 11 / 70 91-3 zu melden. Zudem warnt die Polizei ausdrücklich vor dieser oder ähnlichen Maschen. Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, werden Sie betrogen.