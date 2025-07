Zeugen in Filderstadt gesucht: Einkaufswagen in Flammen – Zwei Täter stecken Zeitungen in Brand

Einkaufswagen in Flammen – Zwei Täter stecken Zeitungen in Brand

1 Die Feuerwehr konnte den Stapel schnell löschen. (Symbolfoto) Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag zur Abholng bereitgestellte Zeitschriften angezündet. Die Polizei sucht Zeugen.











Zwei Unbekannte haben am späten Mittwochabend in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) einen mit Zeitschriften gefüllten Einkaufswagen in Brand gesetzt. Der Einkaufswagen stand zur nächtlichen Abholung vor einem Kiosk in der Filderbahnstraße, berichtet die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei machten sich die Täter gegen 23 Uhr an dem Wagen zu schaffen, entwendeten offenbar einige Zeitschriften und zündeten den Rest an.

Die Feuerwehr rückte mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften an und konnte die Flammen schnell löschen. Ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude wurde verhindert. Der Schaden am Einkaufswagen und den verbrannten Zeitschriften wird auf rund 300 Euro geschätzt. Ob die Hausfassade durch die Hitze beschädigt wurde, ist noch unklar. Das Polizeirevier Filderstadt bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Telefon 07 11 / 73 91 3 zu melden.