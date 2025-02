Zeugen in Esslingen gesucht: Unbekannter bricht bei Lieferdienst ein – Auto gestohlen

1 Den Angaben zufolge brach der Täter über ein Fenster in die Räume des Lieferdienstes ein. (Symbolfoto) Foto: imago stock&people/imago stock&people

In Esslingen hat in der Nacht zum Montag ein Einbrecher ein Auto von einem Lieferdienst gestohlen. Davor brach der Unbekannte über ein Fenster in die Geschäftsräume in der Neckarstraße ein.











Bei einem Einbruch in Esslingen hat der Täter in der Nacht zum Montag einen Autoschlüssel erbeutet und das Auto gestohlen. Wie die Polizei berichtet, stahl der Einbrecher zudem Bargeld.

Der Unbekannte brach zwischen 22 Uhr am Sonntag und 10 Uhr am Montag über ein Fenster in die Räume eines Lieferdienstes in der Neckarstraße ein. Das Auto, das daraufhin gestohlen wurde, ist ein Toyota Aygo mit dem Kennzeichen ES-SN1401. Der Wagen war vor dem Geschäft geparkt, den Schlüssel hatte der Einbrecher im Laden gefunden. Zeugen die in der Nacht in der Umgebung der Neckarstraße etwas verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter 07 11 / 31 05 76 80 an die Polizei zu wenden.