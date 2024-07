Zeugen in Esslingen gesucht: Polizei fahndet mit Phantombild nach Trickdiebin

Zeugen in Esslingen gesucht

Einige Tage nach einem Trickdiebstahl in Esslingen hat die Polizei ein Phantombild der mutmaßlichen Täterin veröffentlicht. Die Ermittler erhoffen sich Hinweise.











Nachdem eine Trickdiebin in Esslingen am vergangenen Donnerstag einem Anwohner eine hochwertige Uhr gestohlen hatte, hat die Polizei nun ein Phantombild der Frau veröffentlicht. Nach Angaben eines Sprechers werden Zeugen und Personen, die die Frau kennen, gesucht.

Die Frau steht unter Verdacht am Donnerstag, dem 27. Juni in Esslingen einem Mann eine hochwertige Armbanduhr gestohlen zu haben, nachdem sie ihn in gebrochenem Deutsch um Hilfe bat. Die gesuchte Frau ist etwa 1,65 Meter groß und hat schwarze, auffällig lange Haare. Sie hat helle Haut mit leichten Rötungen im Wangenbereich und war mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Schal sowie einer weißen Bluse und weißen Schuhen bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07 11 / 39 90 33 0 entgegen.