1 Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und Hinweise zu den vier noch unbekannten Tätern. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein Mann verabredet sich über eine Dating-App in Esslingen. Plötzlich tauchen drei maskierte Männer auf. Sie verprügeln und beklauen ihn. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert

Ein 36-jähriger Mann wurde am Sonntagabend in Esslingen vermutlich in eine Falle gelockt, brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt.

Laut Polizei ereignete sich der Überfall in der Taifelbergstraße im Bereich des Schulzentrums im Esslinger Stadtteil Zollberg. Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge hatte sich ein 36-Jähriger gegen 19.30 Uhr am Sonntagabend über eine Dating-App mit einem Unbekannten zu einem Treffen am Schulzentrum verabredet.

Das Opfer musste ins Krankenhaus gebracht werden

Nach einem kurzen Gespräch seien die beiden gemeinsam in die Taifelbergstraße gegangen. Dort seien plötzlich drei maskierte Männer hinzugekommen. Diese hätten den 36-Jährigen mit Faustschlägen heftig angriffen, zu Boden gebracht und auch dort weiter auf ihn einschlagen. Sie fesselten laut Polizei ihr Opfer und führten den 36-Jährigen auf ein kleines Gartengrundstück in der Nähe. Dort bedrohten sie dem Bericht zufolge den Mann mit einem Messer, zwangen ihn zur Herausgabe seiner Kontodaten sowie Handy-Pin und raubten seine Geldbörse, sein Mobiltelefon und weitere persönliche Gegenstände. Anschließend seien sie geflohen.

Der 36-Jährige habe in der Folge vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Da der Vorfall erst später der Polizei angezeigt wurde, verliefen die Fahndungsmaßnahmen bislang erfolglos.

So wird der Unbekannte beschrieben

Die Polizei geht laut einem Sprecher des Polizeireviers Reutlingen derzeit davon aus, dass der Unbekannte, mit dem sich der 36-Jährige verabredet hatte, als Lockvogel fungiert hat. Dieser Unbekannte wird von der Polizei derzeit gesucht und wird wie folgt beschrieben: Er hat helle Haut, ist eher klein und hat einen schwarzen Kinn- und Wangenbart. Er hatte schwarze, längere Haare, die aufgrund seiner getragenen Schirmmütze nach hinten gekämmt waren. Er trug schwarze Schuhe und eine rote Jacke. Die drei Angreifer werden als männlich, schwarz bekleidet und mit schwarzen Hauben mit Augenaussparung maskiert beschrieben. Sie trugen schwarze Schuhe und schwarze Handschuhe.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizeidirektion Esslingen, Telefon: 0711 / 3990-0.