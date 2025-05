Zeugen in Esslingen gesucht: Güterzug überrollt E-Scooter am Bahnhof Zell

1 Die Unbekannten warfen den Scooter auf die Gleise am Bahnhof Esslingen-Zell. Foto: Roberto Bulgrin

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Esslingen auf die Gleise des Bahnhof Zell geworfen. Ein Güterzug überrollte das Gefährt mit 80 km/h. Warum ist das so gefährlich?











Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag am Bahnhof Esslingen-Zell einen E-Scooter in ein Gleis geworfen. Wie die Bundespolizei berichtet konnte ein gegen 1.45 Uhr am Bahnsteig 4 verkehrender Güterzug trotz Schnellbremsung nicht mehr anhalten.

Der Zug überrollte den E-Scooter mit etwa 80 Stundenkilometern. Den ersten Erkenntnissen zufolge entstand glücklicherweise kein Schaden am Zug, auch verletzt wurde niemand. Eine Streife der Bundespolizei entfernte den beschädigten Roller aus dem Gleisbereich.

Wer hinter der Tat steckt, ist bislang unklar. Hinweise nimmt die Polizei unter 07 11 / 87 03 50 entgegen. Die Polizei warnt eindringlich: Auf die Gleise gelegte Hindernisse können Züge zum Entgleisen bringen. Umherfliegende Trümmerteile gefährden zudem nicht nur die Täter, sondern auch Fahrgäste und Umstehende.