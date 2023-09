Frau stürzt in Bus wegen Vollbremsung – muss in Klinik

1 Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: dpa/Nicolas Armer

Weil ein Auto kur vor einem Bus die Spur wechselte, musste dessen Fahrer am Mittwoch stark bremsen. Dadurch stürzte eine Frau mehrere Meter durch den Gang des Busses und wurde verletzt.











In Esslingen wurde am Mittwoch eine 45-Jährige durch einen Sturz in einem Bus verletzt. Der Fahrer hatte heftig bremsen müssen, weil ein noch unbekannter Autofahrer kurz vor dem Bus auf dessen Fahrspur zog, berichtet ein Sprecher der Polizei.

Der Unfall passierte gegen 11.40 Uhr in einem Bus der Linie 108 auf der Ebershaldenstraße, am Ende des zweispurigen Abschnitts. Den Angaben zufolge hatte ein blauer Ford Fiesta unmittelbar vor dem Bus von der linken auf die rechte Spur gewechselt. Der Busfahrer konnte nur mit einer Vollbremsung verhindern, dass die Fahrzeuge zusammenstießen. Die 45-Jährige saß zu dem Zeitpunkt auf dem mittleren Sitz der hintersten Reihe. Durch die Bremsung stürzte die Frau mehrere Meter weit nach vorne in den Gang des Busses. Sie wurde verletzt, der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07 11 / 399 03 30 um Hinweise, insbesondere zu dem blauen Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers.