Zeugen in Esslingen gesucht: Bewohnerin ertappt Diebe – Fahndung der Polizei erfolglos

Zeugen in Esslingen gesucht

1 Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Helikopter nach den Dieben. (Symbolfoto) Foto: dpa/Stefan Puchner

In Esslingen hat eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses am Mittwoch zwei Diebe auf frischer Tat ertappt. Die beiden Männer flüchteten und entkamen trotz Fahndung der Polizei.











Am Mittwoch sind in Esslingen zwei Diebe in einem Mehrfamilienhaus von eier Bewohnerin ertappt worden. Wie eine Polizeisprecherin berichtet konnten die unbekannten Männer fliehen, eine Fahndung mit Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber blieb ohne Ergebnis.

Die beiden Männer betraten gegen 11.30 Uhr eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hohe Straße durch eine offen stehende Terrassentür. Sie suchten innen nach Beute und stahlen dabei offenbar Schmuck. Als sie von der Bewohnerin bemerkt wurden, flüchteten die Diebe und rannten in Richtung der Stuttgarter Straße. Die Frau alarmierte die Polizei, die sofort mit Streifenwagen und einem Helikopter nach den Dieben suchte.

Weil die Suche ohne Erfolg blieb, bitten die Ermittler nun um Zeugenhinweise. Einer der Diebe war etwa 50 Jahre alt und etwas untersetzt. Er hat laut Polizei graue Haare und war zur Tatzeit mit einem karierten Hemd, einer blauen ärmellosen Steppjacke und einer blauen Jeans bekleidet. Sein Begleiter ist etwa 20 Jahre alt und schlank. Zu seiner Bekleidung liegen keine weiteren Erkenntnisse vor. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07 11 / 3 99 03 30 entgegen.