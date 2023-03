1 Die Polizei sucht in Dettingen Zeugen. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig / Eibner-Pressefoto

In Dettingen (Kreis Esslingen) sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu Unbekannten machen können, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Autos zerkratzt haben.















In der Kelter- und Hanfstraße in Dettingen (Kreis Esslingen) haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mutwillig mehrere Autos beschädigt. Wie ein Sprecher mitteilt, sucht die Polizei nun Zeugen, um die Fälle aufzuklären.

An mindestens neun Fahrzeugen, die im betroffenen Bereich abgestellt waren, wurde zwischen 20.30 Uhr am Mittwoch, und 9 Uhr am Donnerstagmorgen der Lack zerkratzt. Die geschädigten Autobesitzer hatten die Sachbeschädigung am Donnerstag angezeigt. Die Polizei bittet nun Personen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, die ebenfalls geschädigt sind oder die Angaben zu den Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 070 21 / 50 10 an das Polizeirevier Kirchheim zu wenden.