1 Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter noch in Tatortnähe festnehmen (Symbolfoto). Foto: imago images//Reporterdienst

In Bissingen konnte die Polizei einem Mann festnehmen, der laut Zeugen kurz zuvor einen Warenautomaten aufgebrochen hatte.

Bissingen/Teck -

In Bissingen ermittelt die Polizei gegen einen 27-jährigen, der Verdacht des schweren Diebstahls steht im Raum. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann in der Nacht auf Montag kurz vor Mitternacht einen Warenautomaten in der Vorderen Straße aufgebrochen haben. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet. Diese alarmierten die Polizei. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Täter, der mit einem Fahrrad in Richtung Nabern geflohen war, noch in Tatortnähe antreffen und festnehmen.

Das Diebesgut trug er noch bei sich. Die Staatsanwaltschaft hat entsprechende Schritte eingeleitet.