Zeugen gesucht: Zwei Männer gehen in Stuttgarter Stadtbahn aufeinander los

1 Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Ein 31-Jähriger und ein 50-Jähriger geraten am Donnerstag in einer Stadtbahn der Linie U7 in Richtung Mönchfeld aneinander. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert

Zwei Männer sind am Donnerstag in einer Stadtbahn der Linie U7 in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Wie die Polizei mitteilt, sprach ein bislang unbekannter Mann einen 31-jährigen Fahrgast gegen 20 Uhr in der U7 Richtung Mönchfeld auf Höhe der Haltestelle Sillenbuch an. Er bat ihn, seine Füße von den Sitzbezügen zu nehmen. Kurz darauf geriet der 31-Jährige offenbar in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem 50-jährigen Mann, der in derselben Stadtbahn saß.

Der Stadtbahnfahrer, der das Geschehen beobachtete, alarmierte die Polizei. Die Beamten setzten die beiden Männer nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, insbesondere der unbekannte Mann, der den 31-Jährigen zuerst angesprochen hatte, werden gebeten, sollen sich unter der Telefonnummer 0711/899 032 00 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße melden.