Zehnjähriges Mädchen in Oberboihingen belästigt

1 Das Mädchen schilderte den Vorfall einem Bekannten, der die Polizei verständigte. (Symbolbild) Foto: dpa

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem ein noch unbekannter Mann eine Zehnjährige am Mittwochnachmittag in einer Unterführung in Oberboihingen (Kreis Esslingen) bedrängt und belästigt haben soll.















Ein noch unbekannter Mann soll ein zehnjähriges Mädchen am Mittwochnachmittag in einer Unterführung der Bahnlinie in Oberboihingen bedrängt und belästigt haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Unbekannter spricht Mädchen in Unterführung an

Die Zehnjährige war den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge gegen 17.45 Uhr in der Unterführung von der Mörikestraße herkommend in Richtung Nürtinger Straße unterwegs, als sie eigenen Angaben zufolge von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Als das Mädchen hierauf nicht antwortete, wurde sie von diesem offenbar bedrängt und belästigt. Anschließend ging der Mann laut Polizei in Richtung Mörikestraße davon. Zuhause schilderte das Mädchen den Vorfall einem Bekannten, der die Polizei verständigte.

Beschreibung des Unbekannten – Zeugenaufruf

Der Unbekannte wird als dunkelhäutig, zirka 30 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß beschrieben. Laut Polizei hat er schwarze Haare, die zur Tatzeit zu einem Zopf gebunden waren und trug einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er wohl mit einem roten T-Shirt und einer blauen Jeanshose. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07024/92099-0 zu melden.