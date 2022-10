Wohnungseinbruch in Plochingen

1 Aufmerksame Nachbarn bemerken den Einbruch und verständigen am Samstagabend die Polizei. Foto: picture alliance / dpa/Horst Ossinger

Am Samstagabend bricht ein Unbekannter in eine Wohnung in Plochingen (Kreis Esslingen) ein und flieht. Das Polizeirevier Esslingen bittet um Zeugenhinweise.















Link kopiert

In eine Doppelhaushälfte ist am Samstagabend kurz vor 20 Uhr in der Plochinger Teckstraße auf dem Stumpenhof eingebrochen worden.

Nachdem Nachbarn während der Abwesenheit der Bewohner unter anderem ein eingeschlagenes Fenster bemerkten, verständigten sie umgehend die Polizei. Im Rahmen der sofortigen polizeilichen Überprüfung wurde festgestellt, dass der Einbrecher mehrere Räume durchsucht hatte und den Tatort kurz zuvor verlassen haben musste. Eine Fahndung, an der sich mehrere Streifenwagenbesatzungen, darunter auch Polizeihundeführer, beteiligten, verlief erfolglos. Die Höhe des Diebesgutes ist laut Polizeiangaben bislang unklar.

Ersten Zeugenangaben zufolge ist der Einbrecher männlich, etwa 1,80 Meter groß, hatte kurze dunkle Haare und trug eng anliegende Sportkleidung.

Kriminaltechniker haben die Spurensicherung durchgeführt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Tel. 0711/3990 330 Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.