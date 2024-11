Zeugen gesucht: Unbekannte brechen in Café und Praxis in Esslingen ein

Unbekannte brechen in Café und Praxis in Esslingen ein

1 Die Polizei ermittelt nach den Einbrüchen und hofft auf Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Michael Bihlmayer

In Esslingen ist in der Nacht zum Montag in eine Praxis und ein Café eingebrochen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.











In Esslingen haben in der Nacht zum Montag an zwei Orten Einbrecher zugeschlagen. Nach Angaben der Polizei erbeuteten sie einen Tresor aus einem Café in der Ritterstraße und Bargeld sowie Medikamente aus einer Praxis in der Plochinger Straße.

Zwischen 20.30 Uhr und 5.30 Uhr schlugen die Täter dabei in der Ritterstraße zu. Sie brachen mit Gewalt eine Zugangstür des Verkaufsraumes auf, plünderten die Kasse und stahlen einen Tresor, für dessen Transport sie vermutlich ein Fahrzeug benutzten.

Der Täter, der in die Praxis einbrach, schlug zwischen 17 Uhr am Sonntag und 6.30 Uhr am Montag zu. Er erbeutete Medikamente und Bargeld. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07 11 / 3 99 00 um Hinweise.