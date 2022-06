1 In Neckartailfingen sucht die Polizei nach einem Unfall Zeugen (Symbolfoto) Foto: picture alliance /Stefan Puchner

Am Samstag gab es in Neckartailfingen einen Unfall, bei dem der Wagen eines 20-Jährigen einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitt. Die Polizei sucht nach Zeugen, um den Hergang zu klären.















Ein 20-Jähriger ist am Samstagabend gegen 23 Uhr in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) von der Straße abgekommen und hat so einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, gab der Mann an, auf der Stuttgarter Straße in Richtung Neckartenzlingen einem Fahrzeug ausgewichen zu sein, das ihm auf seiner Spur entgegen kam. Durch das Manöver touchierte der BMW des Mannes den Bordstein und eine Mauer, fuhr durch einen Busch und gegen ein Verkehrsschild. Letztlich blieb der Wagen auf einer Wiese stehen, am Fahrzeug entstand ein Schaden über 50 000 Euro.

Zudem wurde der Fahrer leicht verletzt, seine Mitfahrer kamen mit einem Schrecken davon. Das Polizeirevier Nürtingen bittet unter Telefon 07022/9224-0 um Zeugenhinweise zum Unfallhergang. Insbesondere werden Hinweise zu dem Pkw erbeten, welcher dem BMW auf der dessen Fahrbahnseite entgegengekommen sein soll. Zu diesem liegen bislang keine weiteren Erkenntnisse vor.