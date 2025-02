Zeugen gesucht nach Einbruch in Esslingen: Einbruch in Friseurladen – Täter nimmt Haarschneider und Geld mit

1 In Esslingen wurde in einen Friseurladen eingebrochen. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Ein Unbekannter ist am Donnerstagmorgen in einen Friseurladen in Esslingen eingebrochen. Obwohl Bewohner auf ihn aufmerksam wurden, konnte er mit Bargeld aus der Kasse und Haarschneidemaschinen entkommen.











Link kopiert

In einen Friseursalon in der Esslinger Paulinenstraße ist am Donnerstagmorgen eingebrochen worden. Der Polizei zufolge beschädigte gegen 6.20 Uhr ein Unbekannter das Glaselement der Ladentür und gelangte so ins Innere. Dort entwendete die Person eine Geldkassette mit etwas Bargeld und zwei Haarschneidemaschinen, teilte die Polizeipressestelle Reutlingen mit. Anschließend gelangte der Unbekannte über das Treppenhaus in ein unverschlossenes Zimmer im Obergeschoss des Hauses, in dem sich neben dem Friseurladen auch Wohnungen befinden. Aus dem Zimmer wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entwendet.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Einige Anwohner hatten aufgrund der lauten Geräusche die Polizei alarmiert und den flüchtenden Einbrecher im Treppenhaus bemerkt. Eine eingeleitete Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg. Der Täter soll 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Bekleidet war er den Zeugen zufolge mit einer braunen oder grauen Daunenjacke, die in etwa so lang wie ein Mantel gewesen sein soll. Zudem trug er eine dunkle Hose. Zeugen, die Hinweise geben können oder am Donnerstagmorgen rund um die Paulinenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/ 310576810 beim Polizeiposten Oberesslingen zu melden.