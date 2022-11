Unbekannte brechen in mehrere Firmen ein

Zeugen gesucht in Nufringen

1 In Nufringen sind Einbrecher in mehrere Firmengebäude eingedrungen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Am Wochenende ist es in Nufringen zu mehreren Einbrüchen in Firmengebäude gekommen.















Link kopiert

In der Nacht von Freitag auf Samstag waren Langfinger im Industriegebiet von Nufringer (Kreis Böblingen) unterwegs. Wie die Polizei berichtet, kam es in der Rudolf-Diesel-Straße und Gottlieb-Daimler-Straße zu insgesamt drei Einbrüchen in verschiedene Firmengebäude. Die unbekannten Täter verschafften sich über eine aufgehebelte Türe Zugang, durchsuchten die Räume und Schränke und flüchteten anschließend mit Diebesgut von bislang unbekanntem Wert. Auch zum Sachschaden kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen.