Zeugen gesucht in Nürtingen: Prügelei am Parkplatz – zwei Leichtverletzte

1 Beim Eintreffen der verständigten Polizeibeamten ergriffen viele der mutmaßlich Beteiligten die Flucht. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa

Am Donnerstagnachmittag kam es im Bereich eines Parkplatzes in Nürtingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, die bei Ankunft der benachrichtigten Beamten die Flucht ergriffen.

Wie die Polizei mitteilt, soll eine Zeugin im Bereich eines Parkplatzes so des Eingangs einer Bar in der Straße Am Kührain eine heftige Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen beobachtet haben und wählte daraufhin gegen 16:30 Uhr den Notruf. Eine unbekannte Person soll zudem Glasflasche zerschlagen haben.

Beim Eintreffen der verständigten Polizeibeamten ergriffen viele der mutmaßlich Beteiligten, die zuvor aufeinander eingeschlagen haben sollen, die Flucht in unterschiedliche Richtungen. Dennoch konnten weitere mutmaßliche Akteure angetroffen und kontrolliert werden.

Zwei Personen wurden leicht verletzt

Laut erster Erkenntnisse der Polizei erlitten zwei Männer im Alter von 25 und 30 Jahren bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Der 30-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und konnte dies am selben Tag noch verlassen.

Das Polizeirevier in Nürtingen ermittelt nun zum Grund und genaueren Ablauf der Auseinandersetzung. Zeugen, die diese beobachtet haben und die der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden.