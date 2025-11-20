Zeugen gesucht in Esslingen: Unbekannter Fahrer erfasst 17-Jährige und fährt weiter

1 Der noch unbekannte Fahrer hielt nach dem Unfall nicht an. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

Ein blauer Skoda erfasst in Esslingen eine 17-Jährige auf dem Zebrastreifen und fährt einfach weiter. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.











Am Donnerstagmorgen hat ein unbekannter Autofahrer in Esslingen eine 17-jährige Fußgänger erfasst. Die Polizei sucht Zeugen zum Verkehrsunfall in der Hauptstraße, der nachträglich gemeldet wurde.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war dort ein noch unbekannter Autofahrer mit einem blauen Skoda-SUV kurz nach sieben Uhr in Richtung Plochingen unterwegs. Wie die Polizei berichtet, hielt er vor dem Kreisverkehr mit der Körschstraße an, um einer 17-Jährigen das Überqueren des dortigen Fußgängerüberwegs zu ermöglichen. Als sich die Jugendliche mittig auf der Fahrbahn befand, fuhr der Unbekannte an.

Leichte Verletzungen zugezogen

Die Fußgängerin wurde daraufhin von der linken Front des Wagens erfasst. Sie stürzte auf die Motorhaube und zog sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer setzte seine Fahrt dennoch fort. Nach Angaben der Polizei ist der Gesuchte zwischen 30 und 40 Jahre alt und von korpulenter Statur. Er hat helle Haare und eine Halbglatze.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den blauen Skoda oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden.