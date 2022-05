1 Ein 59-jähriger Fahrer eines Motorrollers verletzte sich leicht. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein unbekannter Radfahrer überfuhr laut derzeitigen Erkenntnissen eine rote Ampel an der Esslinger Brückenstraße. Der Fahrer eines Motorrollers musste deswegen stark abbremsen und stürzte. Der Fahrradfahrer fuhr weiter.















Ein noch unbekannter Radfahrer hat laut Polizeiangaben am Dienstagnachmittag einen Motorrollerfahrer in Esslingen zu Fall gebracht. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war der Radler kurz vor 16.30 Uhr auf der Hohenheimer Straße stadteinwärts unterwegs. An der Einmündung zur Brückenstraße missachtete er offenbar das für ihn geltende Rotlicht der Ampel und fuhr nach links in Richtung der dortigen Busspur und des Gehwegs. Ein entgegenkommender Motorrollerfahrer im Alter von 59 Jahren musste daher stark abbremsen und ausweichen. Hierbei stürzte er zu Boden und verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht.

Der Radfahrer flüchtete

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt indes auf dem linken Gehweg über die Brückenstraße fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum unbekannten Radfahrer machen können, werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 / 39 90 33 0 beim Polizeirevier Esslingen zu melden.