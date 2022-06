1 Ein 41-Jähriger soll in einer Regionalbahn eine Frau angegriffen haben. (Symbolfoto) Foto: imago//blickwinkel

Nach einem Angriff in einem Regionalzug in der Nacht auf Dienstag sucht die Polizei nach Zeugen. Ein betrunkener Mann soll bei Plochingen (Kreis Esslingen) eine 25-Jährige verbal und körperlich angegriffen haben.















Link kopiert

Ein 41-Jähriger hat in der Nacht von Montag auf Dienstag offenbar eine 25 Jahre alte Frau in einem Regionalzug beleidigt und versucht, diese körperlich zu attackieren. Wie die Polizei mitteilte, fuhren die 25-Jährige und der 41-Jährige gegen 0.40 Uhr in einer Regionalbahn von Tübingen in Richtung Stuttgart.

Aus noch ungeklärter Ursache soll der Mann im Verlauf der Fahr angefangen haben, die Frau zu beleidigen, er soll zudem versucht haben, sie auch körperlich anzugreifen. Ein Mitreisender konnte dies durch sein couragiertes Eingreifen jedoch verhindern. Die alarmierte Bundespolizei konnte den mutmaßlichen Angreifer und einen Begleiter am Bahnhof in Plochingen (Kreis Esslingen) feststellen und kontrollieren.

Dabei stellte sich heraus, dass der Mann mit über 1,3 Promille alkoholisiert war. Auf ihn wartet nun ein Verfahren wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung.

Um den genauen Ablauf klären zu können, bittet die Bundespolizeiinspektion in Stuttgart unter Telefon 0 711 870350 um Hinweise, insbesondere der einschreitende Reisende wird gebeten, sich zu melden.