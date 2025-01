Zeugen gesucht: 10.000 Euro Schaden bei Unfall in Filderstadt – Verursacher flüchtet

10.000 Euro Schaden bei Unfall in Filderstadt – Verursacher flüchtet

Nach einem Unfall in Filderstadt (Kreis Esslingen) sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Unbekannter verursachte 10.000 Euro Schaden an einem geparkten BMW.











Am Dienstagnachmittag hat ein Unbekannter in Plattenhardt (Kreis Esslingen) beträchtlichen Schaden an einem geparkten Auto verursacht. Danach flüchtete er unerkannt, berichtet die Polizei.

Den Angaben zufolge passierte der Unfall zwischen 16.10 Uhr und 17.20 Uhr in der Mörikestraße. Allein an dem geparkten BMW entstand dabei ein Schaden von 10.000 Euro. Zum Verursache gibt es bisher noch keinerlei Hinweise. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07 11 / 7 09 13 an die Beamten zu wenden.