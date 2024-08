Zerwürfnis in Aichtal im Kreis Esslingen: Im erbitterten Feuerwehr-Streit gibt es keine Lösung hinter den Kulissen

Zerwürfnis in Aichtal im Kreis Esslingen

1 Eines der Feuerwehrhäuser in Aichtal steht im Stadtteil Grötzingen. Foto: Ines Rudel

Im Streit zwischen Feuerwehr und Rathaus geht es in Aichtal drunter und drüber, gleichzeitig kommen immer mehr Details an den Tag, die erklären, warum das Tischtuch zerschnitten ist. Gibt es einen Ausweg? Ein Kommentar von Johannes M. Fischer.











Link kopiert

Der Streit schwelt schon lange, jetzt lodern die Flammen so hoch, dass keine Feuerwehr der Welt sie mehr löschen kann, auch kein Rathauschef und kein Mediator. Wie auch immer man in einem halben oder ganzen Jahr auf diese Ereignisse in Aichtal schauen wird: Der Konflikt wird verbrannte Erde hinterlassen.