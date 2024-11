Zeremonie auf dem Rathausplatz: Esslinger Weihnachtsmarkt eröffnet – „Gutes Bild von Deutschland“

6 Ein warmes Getränk darf auf dem Weihnachtsmarkt nicht fehlen. Foto: Roberto Bulgrin

180 Stände, 500 Programmpunkte und mehr als eine Million Besucher: Der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt hat einen weltweiten Ruf. Schon bei Eröffnung am Dienstagabend füllen sich die Gassen der Altstadt.











Glühwein, altertümliches Handwerk und Lichterketten – seit Dienstagabend liegt wieder feierliche Adventsstimmung über Esslingen. Bei einer Zeremonie mit Feuershow, Narrenstreichen und keltischer Musik hat Oberbürgermeister Matthias Klopfer den Mittelalter- und Weihnachtsmarkt eröffnet. Das Aushängeschild unter den Adventsveranstaltungen der Region dürfte auch in diesem Jahr wieder Menschen von weit her in die Stadt am Neckar locken. „Wir erwarten mehr als eine Million Gäste aus aller Welt“, sagt Klopfer bei der Eröffnung.

Bereits am Auftaktabend zieht es zahlreiche Besucherinnen und Besucher an die Hütten und Häuschen auf und rund um den Rathausplatz. Der Esslinger Weihnachtsmarkt ist laut Amelia Silva „der Schönste überhaupt“. Die portugiesische Universitätsprofessorin sagt bei ihrem Besuch am Dienstag: „Hier gibt Deutschland ein gutes Bild ab.“

Mittelalter als Markenzeichen von Esslinger Weihnachtsmarkt

Der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt im Herzen der Esslinger Altstadt bietet rund 180 Stände – manche davon sind erstmals mit von der Partie. Bis zum 22. Dezember stehen außerdem – trotz einer Gebührenerhöhung für Musikaufführungen – gut 500 kulturelle Programmpunkte an. Der Markt, zu dem wieder eine siebenstellige Zahl an Gästen erwartet wird, ist täglich von 11 bis 20.30 Uhr geöffnet. An Freitagen und Samstagen kann man bis 21.30 Uhr über den Markt schlendern. Zudem findet an allen vier Adventswochenenden in der Ritterstraße ein zusätzlicher Adventsmarkt statt.

Besonders ist in Esslingen das Mittelalterthema. Zahlreiche Händler, aber auch Künstler und Handwerker nehmen die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Zeitreise um 600 Jahre in die Vergangenheit mitnehmen. Im Bereich rund um Altes und Neues Rathaus bis zum Hafenmarkt bieten Händler wie im Mittelalter Waren feil, Handwerker demonstrieren ihre Kunst und bieten Mitmachaktionen an, mittelalterliche Lieder sind zu hören und Gaukler und Feuerzauberer erstaunen ihr Publikum. Das alles vor der historischen Fachwerkkulisse der Esslinger Altstadt.