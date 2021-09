1 Rund 93 000 Menschen leben derzeit in Esslingen. Das Rathaus hofft, dass der Zensus die Zahl diesmal bestätigt.Foto: Thomas Schröder/Archiv Foto:

Derzeit laufen erste Vorerhebungen, um für den Zensus 2022 alle Wohnungen und Gebäude im Land zu zählen. Im kommenden Jahr werden dann in Stichproben die Menschen in den Kommunen befragt. In Esslingen sind das rund 6000 in Privathaushalten, knapp 3000 weitere in den Wohnheimen und eine noch unbekannte Anzahl in den Sammel- und Gemeinschaftsunterkünften.

Esslingen - Etwa 500 000 Wohnungsbesitzer und -verwalter im ganzen Land bekommen dieser Tage Post vom Statistischen Landesamt: Sie werden aufgefordert, Angaben zu ihrem Haus oder ihrer Wohnung zu machen. Mit dieser Vorbefragung für den Zensus 2022 wollen die Statistiker prüfen, ob ihre Datenlage noch aktuell ist. Und zwar in den Fällen, in denen sie Unklarheiten oder Widersprüche in ihren Unterlagen entdeckt haben. Denn ihre Eigentümer- und Gebäudedaten „stammen aus verschiedenen Quellen, wie zum Beispiel den Vermessungsbehörden oder den Grundsteuerstellen“, erläutert Alexander Grund vom Statistischen Landesamt. In der Vorbefragung wird beispielsweise überprüft, ob die Anschrift noch stimmt, ob der Besitzer gewechselt hat oder ob es dort noch mehr Wohnungen gibt.