Zeltspektakel in Wendlingen: Feurig, fantastisch, fetzig: Mit Bonfire und Meet Love

1 „Meet Love“ für „Meat Loaf“: Die Tributeband spielt beim Zeltspektakel im Oktober in Wendlingen. Karten gibt es bereits jetzt. Foto: Zeltspektakel Wendlingen

Wendlingen macht Kultur. Beim Zeltspektakel im Oktober gibt es Witz, Musik und Rhythmus. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.











Link kopiert

Wendlingen wird wunderbar vielfältig. Vom 9. bis 12. Oktober können Kulturfans im Festzelt beim Freibad in Livemusik, Kabarett, Entertainment und anderen Kulturveranstaltungen baden. Karten für das 42. Zeltspektakel sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Schon der Titel verspricht beschleunigte Dynamik auf der Überholspur. „Wenn nicht wann, dann jetzt“ heißt das neue Programm des Kabarettisten Rolf Miller, der die Reihe am Donnerstag, 9. Oktober, eröffnet. Lachen ist erlaubt und laut Veranstalter unvermeidlich.

Feurige Musik in Wendlingen mit Bonfire

Feurig wird es am Freitag, 10. Oktober, mit Bonfire: deutscher Hardrock mit harten und manchmal weichen Tönen vom neuen Album „Higher Ground“ sowie Evergreens wie „You Make Me Feel“ oder „Fireworks“. Als Vorband sorgt „Roses for Someone“ für den passenden Einstieg.

Mit Angeboten, die niemand ablehnen kann: Die „Schlagzeugmafia“ kommt nach Wendlingen. Foto: Christoph Behrmann

Für Liebe tat er fast alles. „I’d do anything for love“ ist ein Klassiker von Meat Loaf. Seine Coverband ist wie er – emotional, episch, edel. Am Samstag, 11. Oktober, lassen „Meet Love – The Jim Steinman & Meat Loaf Tribute Show“ den Balladen-Sänger neu aufleben. Den Auftakt macht Grandma’s Bedroom Experience.

Unsere Empfehlung für Sie Wendlinger Zeltspektakel Konstantin Wecker zieht das Publikum in seinen Bann Der Liedermacher Konstantin Wecker hatte zum Auftakt des Wendlinger Zeltspektakels einen starken Auftritt. Die gelungene Mischung aus politischen Liedern und kritischer Poesie begeisterte das Publikum.

Sie machen den Zuschauern ein Angebot, das sie nicht ablehnen können. Am Sonntag, 12. Oktober, legt die Schlagzeugmafia mit ihrer Show „Backstreet Noise“ in Wendlingen los. Mit Humor, Präzision und viel Taktgefühl verwandeln die fünf Drummer das Zelt in eine Bühne voller Überraschungen und energiegeladener Beats.

Lachen ist bei Rolf Müller erlaubt. Foto: © Sandra Schuck

Tickets für das Zeltspektakel in Wendlingen gibt es auf den Wochenmärkten in Wendlingen und Köngen. Ab Dienstag, 29. Juli, sind Karten auch online unter: www.zeltspektakel.de sowie in den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Weitere Informationen zum Programm, zu den Künstlern und organisatorischen Details gibt es ebenfalls auf der Homepage.