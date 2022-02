1 Der Hochdorfer Bürgermeister Gerhard Kuttler hat die Schlüsselgewalt über die Arrestzelle. im Dachgeschoss des Rathauses. Von der Originalausstattung sind neben der Eingangstür noch eine Holzpritsche sowie die Toilette und der alte Ofen erhalten. Foto: /Katja Eisenhardt

Im Dachgeschoss des Hochdorfer Rathauses gibt es noch heute eine historische Arrestzelle. Deren Geschichte reicht mehrere Jahrhunderte zurück. Und offenbar wurde sie auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch genutzt.















Hochdorf - Das Zuchthäusle als Vorgänger des heute noch zu besichtigenden Arrests im Hochdorfer Rathaus ist so alt wie die Einrichtung des Rathauses; wahrscheinlich bestand es schon 1569“, schreibt der ehemalige Esslinger Kreisarchivar Christoph J. Drüppel in seiner 1989 erschienenen Hochdorfer Ortschronik. Im Jahr 1569 wurde ein Hochdorfer Rathaus erstmals schriftlich erwähnt. Wo dieses damals stand, gaben die Quellen des früheren Kreisarchivars nicht her. Klar ist wohl, dass es um 1820 abgerissen wurde, weil es baufällig war.