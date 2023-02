1 Die Polizei äußert sich zum Unfall (Symbolbild). Foto: dpa/Stephan Jansen

Bei Zell im Wiesental fällt eine betrunkene Frau aus einem etwa 50 Kilometer pro Stunde schnell fahrenden Auto – und verletzt sich schwer. Das ist bisher über den Unfall bekannt.















Die 38-Jährige hatte wohl auf dem Rücksitz versucht, das Fenster zu öffnen, erwischte aber den Türgriff, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei dem Unfall am Mittwochabend verletzte sich die Frau schwer. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille.