1 Das Projekt „Zeitung in der Schule“ ist ein Klassiker: Schülerinnen und Schüler aller Schularten schätzen die morgendliche Zeitungslektüre im Klassenzimmer. Foto: Andreas Kaier

Schülerinnen und Schüler aller Schularten und Klassenstufen sind im Frühjahr 2023 eingeladen, die Tageszeitung zum Unterrichtsthema zu machen und Einblicke in die moderne Medienwelt zu erhalten. Möglich macht es das EZ-Projekt „Zeitung in der Schule“.















Link kopiert

Für viele Menschen gehört die Zeitung ganz selbstverständlich zu ihrem Alltag. Damit auch junge Leute die Vorzüge täglicher Zeitungslektüre für sich entdecken können, bietet die Eßlinger Zeitung seit drei Jahrzehnten das Projekt „Zeitung in der Schule“ an. Das Interesse an diesem Angebot ist ungebrochen groß. Klassen aus allen Altersgruppen und Schularten sind eingeladen, fünf Wochen lang die Zeitungslektüre zu einem festen Teil ihres Unterrichtsprogramms zu machen. Und die hohe Zahl der Anmeldungen spricht für die Beliebtheit, die das Projekt nicht nur bei Lehrerinnen und Lehrern, sondern auch beim Nachwuchs findet. Derzeit läuft die Anmeldung für die nächste Runde von „Zeitung in der Schule“, die am 27. Februar 2023 beginnt. Wer dabei sein möchte, hat bis 15. November Gelegenheit, sich anzumelden.

Medienkompetenz hautnah“

In zahlreichen Schulen im Landkreis ist „Zeitung in der Schule“ längst ein Klassiker geworden. Was einst mit einer Handvoll Klassen begonnen hatte, findet inzwischen großen Zulauf. Das ist kein Wunder, schließlich hat die Medienerziehung ihren festen Platz in den Lehrplänen unterschiedlichster Schularten. Die Eßlinger Zeitung mag dieses Projekt ebenfalls nicht mehr missen: „Medienkompetenz wird im digitalen Zeitalter immer wichtiger – gerade für junge Menschen und in einer Zeit, in der es vielen immer schwerer fällt, verlässliche von weniger verlässlichen Informationen zu unterscheiden“, weiß Chefredakteur Johannes M. Fischer: „Aus Umfragen wissen wir, dass die Tageszeitung gerade bei jungen Menschen eine hohe Glaubwürdigkeit besitzt. Wir wollen den Schülerinnen und Schülern zeigen, welch wichtige Rolle ein regionales Medienhaus mit seinen analogen und digitalen Angeboten für eine funktionierende Gesellschaft spielt und was die journalistische Arbeit von Redakteurinnen und Redakteuren ausmacht.“ Dass es gemeinsam mit dem langjährigen Partner Kreissparkasse und deren Bildungsstiftung gelinge, Schülerinnen und Schüler für dieses wichtige Thema zu begeistern, sei eine schöne Bestätigung des in langen Jahren erprobten und immer wieder aktualisierten Konzepts.

Die Eßlinger Zeitung hat ein Paket geschnürt, aus dem sich die Lehrerinnen und Lehrer bedienen und ein maßgeschneidertes Unterrichtsprogramm für ihre Klassen zusammenstellen können. Im Mittelpunkt steht die tägliche Zeitungslektüre. Dank freundlicher Unterstützung durch die Stiftung der Kreissparkasse erhält jede Schülerin und jeder Schüler fünf Wochen lang die Eßlinger Zeitung druckfrisch ins Klassenzimmer. Wer seine Zeitungslektüre lieber via Internet gestaltet, erhält gerne auch einen Online-Zugang zu den digitalen Angeboten unserer Zeitung. So können die jungen Leute ihre Tageszeitung jeden Morgen im Unterricht ausgiebig studieren und anschließend über die Themen des Tages diskutieren, Textformen untersuchen und erleben, welche Vorzüge es bieten kann, immer gut und zuverlässig informiert zu sein.

Journalisten im Kreuzverhör

Weil man sich nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch mit der modernen Medienwelt auseinandersetzen sollte, bekommt jede Klasse Besuch von einer Redakteurin oder einem Redakteur. In Coronazeiten war das oft nicht so einfach zu organisieren, doch auch da fand sich ein Weg: Wo Unterrichtsbesuche in Person nicht möglich waren, kamen die Journalistinnen und Journalisten einfach via Internet ins Klassenzimmer, um den Schülerinnen und Schülern Rede und Antwort zu stehen, Einblicke in ihren journalistischen Alltag zu geben und dem einen oder anderen vielleicht sogar Lust zu machen, selbst über eine berufliche Zukunft im Journalismus nachzudenken. Wie interessant und manchmal durchaus herausfordernd es sein kann, sich selbst an einem Text zu versuchen, können die jungen Leute ganz zum Schluss selbst ausprobieren und im Unterricht eigene Beiträge erarbeiten.

Infos zum Projekt „Zeitung in der Schule“

Angebot

Die nächste Runde des Projekts „Zeitung in der Schule“ läuft vom 27. Februar bis 31. März 2023. Nach Absprache ist ein anderer Zeitraum möglich. Beteiligte Klassen erhalten fünf Wochen lang die Eßlinger Zeitung gedruckt als Klassensatz und/oder digital. Hilfreiches Unterrichtsmaterial wird zur Verfügung gestellt. Außerdem erhält jede Klasse Besuch einer Redakteurin oder eines Redakteurs in Präsenz oder online.

Anmeldung

Lehrerinnen und Lehrer können ihre Klassen bis 15. November unter www.esslinger-zeitung.de/zeitung-in-der-schule zum Projekt „Zeitung in der Schule“ anmelden.

Messe

Manche Klassen verbinden „Zeitung in der Schule“ mit dem Besuch der Aus- und Weiterbildungsmesse „Karriere“, die sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen acht bis zwölf wendet. Mehr als 50 Unternehmen aus der Region zeigen am 10. und 11. März 2023 im Esslinger Neckar Forum ihre Ausbildungsberufe. Veranstalter ist die Eßlinger Zeitung zusammen mit der Industrie- und Handelskammer, der Agentur für Arbeit und Südwestmetall.