29 Eine Dampflokomotive begeisterte Besucher am Stuttgarter Hauptbahnhof. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Zum 100-jährigen Jubiläum des Stuttgarter Hauptbahnhofs schickte ein Festkomitee die Passagiere an Gleis eins und zwei am Wochenende auf Zeitreise.















Link kopiert

„Das ist ja wie bei Harry Potter“, sagt eine junge Frau und blickt auf eine riesige schwarze Dampflokomotive aus deren Schornstein weiße und schwarze Rauchschwaden gen Himmel wabern. Ein anderer Passant – ein kleiner Junge – verzieht das Gesicht als er am stählernen Riesen vorbeiläuft „Puh das stinkt“, kommentiert er.

Zwar findet diese Szene am Samstag nicht in der Romanwelt eines Zauberlehrlings, sondern ganz real an Gleis eins und zwei des Stuttgarter Hauptbahnhofs statt, etwas Magisches hat das Ganze dennoch. Denn während an den anderen Gleisen im Stuttgart Hauptbahnhof hektisches Getümmel herrscht, ist der Gang auf die Plattform zwischen Gleis eins und zwei wie der Schritt durch das Tor in eine andere Welt.

Begeisterte Eisenbahnfreunde

Strahlende Kinderaugen, glückliche Hobbyfotografen und begeisterte Eisenbahnfreunde steigen aus dem an die Dampflok gekoppelten Zug ein und aus. Kindern auf den Schultern ihrer Väter lachen und nahezu jeder will noch ein Foto von der Lokomotive machen. Hier und da halten die Anwesenden ein fröhliches Pläuschchen mit dem Schaffner oder den anderen Reisenden. Eile kennt hier niemand. „Wir haben heute eine Tageskarte und fahren mit verschiedenen Zügen. Aber die Panoramaroute war wirklich ein Highlight.“, sagt ein Stuttgarter, der mit seinen Enkelkindern heute Zugfahren so ganz ohne Ziel auf dem Programm stehen hat. Die Kleinen sind von der Tagesplanung des Opas begeistert – schließlich sind sie noch nie mit einem solchen Zug gefahren. „Es hat ganz schön geruckelt“, berichtet der ältere Enkelsohn. „Und als es getutet hat, hat man kaum noch was gehört, das war wirklich laut“, fährt er fort.

Dampflok aus dem Jahr 1939

Und tatsächlich, als die Lok ihr ohrenbetäubendes Tuten verlauten lässt, vibriert sogar der Boden ein wenig. „Ich wohne in Halbhöhenlage und habe das Tuten um elf gehört. Also habe ich spontan beschlossen, einen Ausflug zum Bahnhof zu unternehmen“, berichtet ein Passant, der gerade mit seiner Kamera am Gleis steht. Sein Motiv: die schwarze ölgefeuerte Dampflok 41 018 aus dem Jahr 1939. Am Gleis daneben knipsen zahlreiche Hobbyfotografen mit ihren Kameras oder den Smartphones die Länderbahndampflok 58 311 aus dem Jahr 1921, die in diesem Moment dicke Rauchschwaden in den Himmel bläst.

Möglich ist diese zauberhafte Zeitreise, bei der der Bahnhof am Wochenende zum Eldorado für Kinder, Eisenbahnfans und Nostalgiker wurde, dank einem Festkomitee von Eisenbahnfreunden. Anlässlich des 100. Jubiläums des Stuttgarter Hauptbahnhofs stellte dieses kurzerhand ein Festprogramm auf die Beine, bei dem unter anderem sechs historische Eisenbahnfahrzeuge die Passagiere nach Ludwigsburg, Esslingen oder Stuttgart-Vaihingen bringen. Darunter drei Dampflokomotiven, eine Diesellok und die Schienenbusgarnitur „Roter Flitzer“.

Besucherin: „Das ist Nostalgie pur! Wie früher in unsere Kindheit“

Zwar sind auch Abteile und Speisewagen bei der Aktion am Wochenende historisch, aber für Eisenbahnenthusiast Herbert aus Stuttgart sind diese nicht das Highlight des Tages: „Die sind ja aus den 50-er Jahren, die kennen wir ja noch von früher. Die Lok ist das Besondere und die sieht man ja wenn man mitfährt nicht so gut.“ Für seine Frau hingegen ist auch die Fahrt ein Highlight: „Das ist Nostalgie pur! Wie früher in unsere Kindheit“, sagt sie und strahlt dabei über das ganze Gesicht.

Aber nicht alle Anwesenden sind schon einmal mit einem solchen Zug gefahren: „Ein junges Mädchen hat sich vorher nicht getraut über die Verbindung der Waggons zu laufen, für mich hingegen ist das normal. Ich bin mit so einem Zug in die Schule gefahren“, berichtet eine Reisende. Für sie hingegen sei bei der heutigen Spazierfahrt die wirkliche Herausforderung das Kaffeetrinken im Speisewagen gewesen.

Doch egal welche Herausforderungen die Fahrt mit der historischen Eisenbahn für die Passagiere bereithält, Spaß haben bei dieser Reise in die Vergangenheit am Ende alle. Das ist an den strahlenden Gesichtern im Stuttgarter Hauptbahnhof deutlich abzulesen.