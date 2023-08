Uhrenchaos an den SSB-Haltestellen

Zeitlos per Stadtbahn in Ostfildern und Stuttgart

In Ostfildern sind an einigen Stadtbahn-Haltestellen die Uhren kaputt. Jetzt schwappt das Zeitchaos nach Stuttgart über: Manchmal zeigen nebeneinander angebrachte Uhren unterschiedliche Zeiten, manchmal fehlen die Zeiger ganz. Das sagen die SSB dazu.















Orientierung braucht der Mensch, da sind sich alle einig. Auf der Raumachse mag der Sinn helfen, der die Orientierung im Namen trägt. Oder Google Maps. Auf der Zeitachse hingegen ist es verzwickt: Da wir verlernt haben, uns am Stand der Sonne zu orientieren (auch weil sich die Sonne mitunter versteckt), bedürfen wir einer Armbanduhr, die aber immer weniger Leute tragen, denn schließlich zeigt auch das Handy die Uhrzeit zuverlässig an. Es sei denn, der Akku ist leer oder der Griff in die Hosen- oder Handtasche erscheint im Eifer des Gefechts zu mühsam.