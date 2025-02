Zeichen setzen vor der Bundestagswahl: Nürtingen steht zusammen für Menschenrechte

1 Überall in Deutschland finden in diesen Tagen Protestveranstaltungen gegen Rechts statt. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Unter dem Motto „Nürtingen steht zusammen für Menschenrechte und gegen rechte Hetze“ findet am Samstag, 22. Februar, um 17 Uhr eine Kundgebung auf dem Schillerplatz in der Innenstadt statt. Initiiert ist sie vom Offenen Solidarischen Netzwerk (OSN) Nürtingen. Mehr als 20 lokale Organisationen und Institutionen unterstützen die Aktion. Die Veranstalter hoffen, dass mehrere Tausend Menschen an der Kundgebung teilnehmen.

Nach Mitteilung der Initiatoren seien auch in Nürtingen die Auswirkungen des steigenden Rechtsruckes deutlich zu spüren. Deshalb rufe man einen Tag vor der Bundestagswahl zu einer Kundgebung auf, um ein Zeichen gegen Hass und Hetze zu setzen: „Nürtingen zeigt rechten Hetzern die Stadtgrenze, die sie nicht zu übertreten haben“, heißt es in der Ankündigung.

Redebeiträge und Gesangseinlagen

Die momentane Entwicklung wolle man nicht sang- und klanglos hinnehmen, betonen die Initiatoren. Mit kurzen Redebeiträgen und Gesangseinlagen wolle man den bunten und lebendigen Protest zum Ausdruck bringen. Es soll auch die Möglichkeit für jedermann geben, am offenen Mikrofon zu sprechen.

Auch in anderen Orten in der Region finden unmittelbar vor der Wahl ähnliche Aktionen statt – unter anderem sind eine Lichterkette in Horb am Neckar (20. Februar, 18 Uhr) sowie Demonstrationen in Weil der Stadt (21. Februar, 16 Uhr) und Ludwigsburg (22. Februar, 15 Uhr) geplant.