Zehntausende Haushalte betroffen: Vodafone stellt in Stuttgart TV-Frequenzen um – wo Probleme drohen

TV-Kabelanbieter Vodafone ändert in Stuttgart und der Region die Senderbelegung. In der Vergangenheit hat das bei älteren Geräten für viel Verdruss gesorgt. Wann geht es los?
Als Vodafone vor drei Jahren in der Region Stuttgart die TV-Frequenzen umstellte, blieben viele Bildschirme schwarz, manche Kunden suchten in den Elektronikmärkten Rat. Jetzt kündigt Vodafone die nächste Umstellung an – und auch dieser Wechsel dürfte etlichen Kundinnen und Kunden zusätzlichen Aufwand oder gar Ärger bereiten.