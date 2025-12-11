Zehntausende Haushalte betroffen: Vodafone stellt in Stuttgart TV-Frequenzen um – wo Probleme drohen
1
Vodafone stellt die TV-Frequenzen um. Foto: IMAGO/NurPhoto

TV-Kabelanbieter Vodafone ändert in Stuttgart und der Region die Senderbelegung. In der Vergangenheit hat das bei älteren Geräten für viel Verdruss gesorgt. Wann geht es los?

Als Vodafone vor drei Jahren in der Region Stuttgart die TV-Frequenzen umstellte, blieben viele Bildschirme schwarz, manche Kunden suchten in den Elektronikmärkten Rat. Jetzt kündigt Vodafone die nächste Umstellung an – und auch dieser Wechsel dürfte etlichen Kundinnen und Kunden zusätzlichen Aufwand oder gar Ärger bereiten.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.