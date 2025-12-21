Zehnkampf-Weltmeister: Sportler des Jahres vom VfB – sogar Usain Bolt gratuliert Leo Neugebauer

1 Leo Neugebauer ist Deutschlands Sportler des Jahres 2025. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Nächste Auszeichnung für Leo Neugebauer. Der Zehnkampf-Weltmeister ist zu Deutschlands Sportler des Jahres gewählt worden. Und es gab ganz besondere Gratulanten.











Es ist ja nicht ganz einfach, dafür zu sorgen, dass Leo Neugebauer sprachlos ist. Der Mann hat selten schlechte Laune, geht lieber lächelnd durchs Leben – und ist auch ein vorzeigbarer Kommunikator. Am Sonntagabend in Baden-Baden fehlten dem Leichtathleten vom VfB Stuttgart dann aber doch kurz die Worte.

„Hello Leo“, sagte da einer in einer Video-Botschaft. Und: „Ich möchte dir zu deiner Auszeichnung gratulieren.“ Obendrein: „Ich weiß, wie hart das ist, was du leistest.“

Leo Neugebauer machte große Augen. Denn derjenige, der dies alles aussprach, war kein Geringerer als Usain Bolt. Der nach wie vor schnellste Mensch der Welt aus Jamaika. Der dem Zehnkämpfer aus Leinfelden-Echterdingen zu dessen nächster Auszeichnung gratulierte. Leo Neugebauer, der in Tokio Zehnkampf-Weltmeister geworden ist, wurde zu Deutschlands Sportler des Jahres gewählt. Am Sonntagabend bekam er im Rahmen der Gala die Trophäe überreicht.

Schon bei der Übergabe war es ein emotionaler Moment gewesen. Denn den goldenen Pokal bekam Neugebauer aus den Händen seines Vaters. Der, so hatte es jüngst Leo Neugebauer in einer Dokumentation erzählt, sei ein strenger Papa gewesen. Nun scherzte Terence, der Vater: „Ich habe ja gehört, du hast die strengsten Eltern der Welt. Entschuldigung, dass ich als dein Vater so streng zu dir war.“ Mit Blick auf die Karriere des Sohnes ergänzte Terence Neugebauer: „Danke. Du hast zugehört.“

Das Lachen im Saal war laut und hielt lange an. So ähnlich wird wohl auch die Feier. Zuvor hatten sich nach der Verkündung von Leos Erfolg dessen Eltern innig und mit Tränen in den Augen umarmt. Leo Neugebauer hatte sich gegen den Schwimmer Florian Wellbrock und den Radsportler Florian Lipowitz durchgesetzt. Lipowitz, der Tour-Dritte aus Laichingen auf der Schwäbischen Alb, war aus dem Trainingslager auf Mallorca zugeschaltet.

„Wow“, sagte Leo Neugebauer, als klar war, dass er nach der Auszeichnung „Newcomer des Jahres“ 2023 nun Deutschlands Sportler des Jahres 2025 ist. Er kündigte an: „Das Ding wird richtig gefeiert.“

Sportlerin des Jahres wurde Biathletin Franziska Preuß. Nominiert gewesen ist auch wieder Darja Varfolomeev, die Sportgymnastin aus Fellbach-Schmiden.