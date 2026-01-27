Ex-Chef Dieter Zetsche vor Gericht: Holt der Diesel-Skandal Mercedes erneut ein?

1 Ex-Daimler-Chef Dieter Zetsche (links) und der ehemalige Forschungschef Thomas Weber müssen vor Gericht aussagen. Foto: picture alliance/dpa, Lichtgut/Max Kovclenko

Zehn Jahre nach dem Diesel-Skandal muss Ex-Mercedes-Chef Dieter Zetsche in Stuttgart vor Gericht aussagen. Im Fokus stehen mögliche Pflichtverletzungen gegenüber den Aktionären.











Zehn Jahre nach dem Ausbruch des Diesel-Skandals rückt die Verantwortung der früheren Mercedes-Führung erneut in den Fokus der Justiz. Der langjährige Konzernchef Dieter Zetsche muss am kommenden Dienstag (3. Februar) vor Gericht aussagen. Er wird als Zeuge im Zusammenhang mit der Diesel-Affäre vernommen, in deren Folge Mercedes ein millionenschweres Bußgeld zahlen musste.